A Anticrítica do Play-Doc 2022 Por A Cuarta Parede Publicado o 12/07/2022 · Deixa un comentario

Catro rapaces dun máster preséntanse en Tui para formarse nunhas xornadas sobre podcast, organizadas en relación co festival Play-Doc. “Malo será que nos manden facer algo sobre cine, ou?”. Non lles quedou outra que renderse ante a sétima arte e editar un produto en audio sobre as tres únicas curtas que se atreveron a ver. Sentíndolo polos afectados, estes catro iletrados da gran pantalla non quedaron sen dar a súa opinión.

Autores:

Alba Barreiro Núñez

Andrés Vázquez Martínez

Leyre Estévez Coloma

Luis Míguez Lozano