EQUIPA (33)

Como cada año, cerramos la temporada haciendo el mejor revisión de los últimos meses. Después de seis ocasiones en las que estamos haciendo esto, la película independiente estadounidense, el portugués y el mejor documental parecen ser fuerte identidad de marca de la revista. Estas listas se utilizan para definir y marcar líneas, nos sitúan ante el aficionado al cine panorama con la evolución del tiempo. He aquí un resumen de los más sembrados para la cuarta pared en 2016. Puede hacer clic en los enlaces de nuestros mejores para ver la crítica de lo que salió como el mejor evaluado por los editores de la revista este año que dejamos atrás. Y para aquellos que no encuentran el enlace, no se preocupe, las próximas semanas vamos a añadir contenido a alimentar su hambre de textos.

Acompañando estos incluyen dos ensayos editados por audiovisuales Blas Romero sobre Nicolas Winding Refn y Quentin Tarantino, dos de los directores más preciosos de Hollywood hoy en día, que terminó en algunas de las mejores posiciones en este 2016. Pero 2017 es casi aquí, y el nuevo año traerá seguros sorpresas refrescantes. Por ahora, todo esto va a añadir algunos artículos festivales que siguen pendientes mientras nos preparamos para Rotterdam y Berlín, y pensando en lo que será el primer número de 2017, por el cine expandido. Gracias por estar ahí después de estos seis años. Y para hacer todo mucho más.

