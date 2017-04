EQUIPA (35)

A crítica sempre lle está dando ao cabazo: vemos algo, pensamos algo, queremos dicir algo. Temos as palabras e, dun tempo a esta parte, temos tamén toda caste de trebellos dixitais: temos computadoras, programas de edición, ideas na cabeza. Podemos escribir, filmar, editar, relacionar. O obxectivo é expresarse, construír un discurso, desenvolver unha argumentación, en palabras ou en imaxes. Por iso, este ano, organizamos o Seminario ‘A Crítica Audiovisual’ na última edición do Play-Doc, o Festival Internacional de Documentais de Tui, con mentes de publicar agora os traballos que saíron del.

A panorámica deste número, neste sentido, recolle as dúas sesións teóricas do seminario: na primeira, Tiago Baptista, novo director do Arquivo Nacional da Imagem em Movimento (ANIM), expón o potencial crítico do ensaio audiovisual dixital; e na segunda, o cineasta e programador Guillermo G. Peydró –director, entroutras pezas, de La ciudad del trabajo (2015)– analiza a capacidade do filme ensaio para artellar pensamentos estéticos en imaxes.

Este seminario, combinado coa programación de Play-Doc, fixo agromar a creatividade de vellos e novos colaboradores da revista, que publicarán as súas respectivas crónicas escritas e ensaios audiovisuais no noso obradoiro, activo de novo neste número. Ademais, viaxaremos tamén nesta primavera a outros festivais de cinema, de Las Palmas de Gran Canaria até o IndieLisboa, á procura sempre de filmes sobre os que caletrar. A cousa é ver, ollar, reparar. Pensar as imaxes con rigor, paciencia e insistencia. Pensar e sentir. Ver e ler. Aquí, neste novo número de A Cuarta Parede, e no voso propio maxín: as vosas pálpebras como primeira pantalla.

Dirección, edición e xestión da web

Alba Cambeiro

Víctor Paz Morandeira

Brais Romero Suárez

Iván Villarmea Álvarez

Deseño da cabeceira

Federico Scudeler

Consello de redacción

Eloy Domínguez Serén

Iván G. Ambruñeiras

Xan Gómez Viñas

Laura Montero Plata

Horacio Muñoz Fernández

Colaboran neste número

Hugo Amoedo

Tiago Baptista

Guillermo G. Peydró

Brais Romero Suárez

Iván Villarmea Álvarez

CONTACTO

info@acuartaparede.com

