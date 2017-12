EQUIPA (37)

Lugares de referencia para todos os cinéfilos, as filmotecas e os arquivos fílmicos convertéronse en espazos de resistencia onde xorden os diálogos máis interesantes. Sexan filmes clásicos, películas restauradas ou as apostas máis arriscadas dos directores emerxentes, nestes lugares celébrase a excepcionalidade dun cinema que, supostamente, non ten cabida nas salas máis comerciais: aquí celébrase o acto do cinema (o coloquio, a exhibición no seu formato orixinal…), non a industria detrás do mesmo. Por se o risco de programar un cinema exclusivo non fose pouco, as políticas neoliberais dos últimos anos castigaron duramente a estes espazos. No pasado 2016, o cinema galego mobilizábase para protestar polo despedimento dun dos proxeccionistas do Centro Galego de Artes da Imaxe. A presión, porén, pouco importou aos políticos, que non só firmaron esta acción senon que continuaron a súa folla de ruta cara o desmantelamento destas institucións tan necesarias.

Por iso, desde A Cuarta Parede, queremos poñer en valor a importancia destes traballos, non só de restauración e conservación, senón tamén de exhibición. Para isto, abrimos unha nova panorámica que contará con diferentes textos sobre este tema. En primeiro lugar, Jesús Silva y Brais Romero entrevistan a Jose María Armada, ‘Chema’, traballador do CGAI que nos achega coa súa testemuña a necesidade de manter en bo estado esta institución galega. Por outra parte, o director e investigador Stephen Broomer relata a súa experiencia na restauración dos filmes de Bruce Elder, dos que xa falamos na revista hai uns meses. Jose María Cumbraos, da Sección de Fondos Audiovisuais do Arquivo da Deputación de Pontevedra, presentaranos as funcións e actividades desde alí realizadas. Finalmente, recuperaremos a entrevista realizada ao ex-director da Filmoteca Española Chema Prado, realizada no 2016 no Festival Curtocircuito.

A chegada do fin de ano fai tamén que botemos a vista atrás e repasemos o que deu de si o 2017. É momento de facer o noso xa clásico repaso a “O Mellor do 2017” valéndonos da opinión e votación dos nosos colaboradores. Este ano, e grazas aos nosos amigos de NUMAX, sortearemos ademais un exemplar da marabillosa edición DVD de Mimosas (Oliver Laxe, 2017) na que están traballando na distribuidora compostelana. Podes participar ata o día 16 clicando aquí.

Sen máis, prendemos os motores do proxector e despedimonos do 2017 cun fundido…

Dirección, edición e xestión da web

Brais Romero Suárez

Deseño da cabeceira

Federico Scudeler

Consello de redacción

Alba Cambeiro

Eloy Domínguez Serén

Iván G. Ambruñeiras

Xan Gómez Viñas

Laura Montero Plata

Horacio Muñoz Fernández

Víctor Paz Morandeira

Iván Villarmea Álvarez

Colaboran neste número

Stephen Broomer

Jose María Cumbraos

Pedro Mandías Couto

Víctor Paz Morandeira

Brais Romero Suárez

Jesús Silva Vilas

Ángel Suanzes

Iván Villarmea Álvarez

Comments

comments