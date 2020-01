EQUIPA (39)

Setembro é, sen lugar a dúbidas, o momento da volta ao cole. Volve a rutina laboral e volven as horas puntas e os espertadores ruxindo. Nós, que aproveitamos o verán ata o máximo, tamén estamos xa de volta na mellor das rutinas: a do cinema. É por iso que xa estamos a facer as maletas para asistir á citas ineludibles como o Festival de San Sebastián, Curtocircuíto, PortoPostDoc ou o Festival de Sevilla. Citas entre as que non estará o OUFF, festival defenestrado pola pasividade da clase política coa cultura.

Ademais, Iván Villarmea reseñará a recente publicación Marcas na paisaxe do Grupo de Estudos Audiovisuais da Universidade de Santiago de Compostela onde se dá conta do cinema en lingua galega dos últimos anos. A el sumarase a voz de Álvaro de Dios, novo colaborador na revista, que nos achegará unha profunda análise da directora escocesa Lynne Ramsay, responsable de títulos louvados nos últimos anos como You were never really here (2017).

Abrimos neste mes a nosa colaboración habitual con Curtocircuíto, festival imprescindible neste inicio de curso e que nos achega a cineastas tan diversos como Ulrich Seidl, Bertrand Mandico, Jessica Sarah Rinland ou Roberto Minervini. Unha cobertura do festival que arranca co repaso á filmografía do director italiano, e coa reseña de Safari (Ulrich Seidl, 2016) de Sergio de Benito recuperada do noso arquivo.

Setembro é tamén un mes de cambios para A Cuarta Parede, que reformula o seu consello de redacción dando a entrada a tres novas persoas: Marta Pérez, Jesús Silva e María Villamarín. Tamén neste número incorpórase o equipo de tradución, peza imprescindible e que nos últimos meses leva colaborando coa revista desde as bambalinas.

Todos os veráns chegan ao seu fin. Porén, coma Antoine Donel en Les 400 coups (François Truffaut, 1960) renunciamos a pecharnos nas aulas e intentaremos, sempre que poidamos, fuxir ao cinema.

Dirección e xestión da web

Brais Romero Suárez

Edición

Jesús Silva Vilas

Iván Villarmea Álvarez

Coordinación

Jesús Silva Vilas

Deseño da cabeceira

Federico Scudeler

Consello de redacción

Laura Montero Plata

Víctor Paz Morandeira

Marta Pérez Pereiro

Jesús Silva Vilas

María Villamarín

Iván Villarmea Álvarez

Tradución

Óscar Iglesias Álvarez

Colaboran neste número

Gonzalo Ballesteros

Clara Coira Suárez

Sara Donoso

Sergio de Benito

Alberto Hernando

Álvaro Pérez-Dios

Pedro Mandías Couto

Laura Montero Plata

Aldara Pagán

Víctor Paz Morandeira

Daniel Ribas

Brais Romero Suárez

Jesús Silva Vilas

Gonzalo E. Veloso

María Villamarín

Iván Villarmea Álvarez

CONTACTO

info@acuartaparede.com