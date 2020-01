EQUIPA (42)

30 anos atrás, Vigo era o epicentro do que se deu en chamar o “nacemento do cinema galego”. Sempre Xonxa, Continental e Urxa protagonizaban unha xornadas cinematográficas baixo o nome Cinegalicia; xornadas apoiadas por unha política cultural autonómica onde o cinema ocupaba un lugar chave. O evento deu paso á efeméride, e esta deu paso a unha celebración que cada 5 anos era motivo de exposicións ou proxeccións dos filmes participantes. Unha efeméride que, se ben no seu momento foi un punto de cambio e discusión sobre o cinema galego, hoxe non é máis que unha tradición a celebrar que non dista moito de ver The Rocky Horror Picture Show (Jim Sharman, 1975) na noite de Halloween. Cun afán claramente rupturista, A Cuarta Parede, co apoio de Cultura da Deputación de A Coruña, artellou Cinegalicia 2019: unha revisión deses tres filmes desde a perspectiva de xente nacida despois do evento, continuando a estela dunha tendencia sinalada uns anos antes pola xornalista María Yáñez. Este número 42 ten, como é lóxico, a Cinegalicia 2019 como protagonista absoluto.

Porén, tamén faremos o tradicional repaso aos filmes de 2019 coa axuda de todas as colaboradoras que escribiron na revista neste último ano. E, ademais, daremos conta do que puidemos ver en Novos Cinemas, e conversaremos con cineastas como Maddi Barber ou Bas Devos, sen deixar de mirar cara ao cinema que se está a facer en Galicia, concretamente, ao filme Ons de Alfonso Zarauza.

Despedimos o ano coa ledicia de saber que temos por diante un 2020 cheo de proxectos e ideas. Un 2020 no que agardamos que sigades con nós, falando e celebrando o cinema.

Dirección e xestión da web

Brais Romero Suárez

Edición

Jesús Silva Vilas

Deseño da cabeceira

Federico Scudeler

Consello de redacción

Laura Montero Plata

Víctor Paz Morandeira

Marta Pérez Pereiro

Jesús Silva Vilas

María Villamarín

Iván Villarmea Álvarez

Colaboran neste número

Diego Aparicio

Sergio de Benito

Clara Coira Suárez

Sara Donoso

Alberto Hernando

Víctor Paz Morandeira

Laura Ramos Cuba

Noa Castro

Brais Romero Suárez

Jesús Silva Vilas

CONTACTO

info@acuartaparede.com