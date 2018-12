NUMAX E A CUARTA PAREDE AGASALLAN UN DVD+LIBRO DE LE LION EST MORT CE SOIR Por A Cuarta Parede Publicado o 04/12/2018 · Deixa un comentario

NUMAX e A Cuarta Parede poñen en marcha un concurso para agasallar aos lectores da revista cun exemplar do DVD + Libro do filme Le lion est mort ce soir (Nobuhiro Suwa, 2017). O pack, que xa está á venda na Libraría Numax, inclúe, ademais do filme, subtitulado ao galego e castelán, unha masterclass de Nobuhiro Suwa no Festival de San Sebastián de 2017, as probas de casting de Jean-Pierre Léaud cos nenos do filme, un libro de 96 páxinas con diferentes textos do director, e moitas máis cousas.

Participar neste concurso é moi doado. Tan só tes que seguir a A Cuarta Parede en Facebook ou en Twitter e enviarnos un correo á dirección info@acuartaparede.com co filme que consideres que será o máis votado polos colaboradores da revista como o mellor do 2018. E como decidiremos quen é o gañador? Moi sinxelo: o primeiro mail que chegue co título do filme escollido como o mellor do 2018, será o gañador. No correo electrónico teredes que poñer no asunto “Sorteo Numax” e , e no corpo do texto, ademais do título, incluír o voso nome completo e o voso usuario na rede social na que sigades a A Cuarta Parede. Tedes ata o 18 de decembro de tempo para enviar as vosas propostas. O listado dos mellores filmes de 2018, publicarase nos días posteriores ao peche do sorteo.

«Non foi Albert Serra, o que filmou a ‘morte cinematográfica’ de Jean-Pierre Leaud: foi Suwa. Mentres que Serra opta por unha morte rutinaria e vanal, Nobuhiro faino dunha forma moi potente: non é a morte a que agarda á vítima, é a vítima a que está a agardar. E faino camiñando cara ela, con paso firme, chorando o que queda atrás pero tamén coa ledicia de ter vivido unha vida completa. Da mesma forma, o director xaponés presenta no filme o que semella o alegato final da filmografía de Léaud cando louva aos xoves cineastas por non caer nunha dos erros da farándula: “tomarse demasiado en serio”.» Brais Romero en “ Le lion est mort ce soir

