Número 45 Por A Cuarta Parede Publicado o 04/02/2021 · Deixa un comentario

O día 4 de febreiro de 2011, na cidade da Coruña, presentábase oficialmente A Cuarta Parede, a primeira revista dixital de crítica cinematográfica en galego. Un proxecto que nacía coa vocación clara de abrir un espazo para a reflexión cinematográfica na nosa lingua, prestando especial interese a ese cinema que moitas veces se atopa nas marxes. O obxectivo da revista nunca foi competir pola instantaneidade, polo volume das publicacións ou o número de visitas, senón ofrecer un espazo aberto para a análise e o diálogo, unha plataforma na que acoller e impulsar novas voces que quixeran iniciarse no mundo da crítica.

10 anos, 45 números, máis de 150 colaboradoras e preto dun milleiro de artigos despois, seguimos aquí. Hoxe celebramos con orgullo o décimo aniversario da revista, unha efeméride que non sería posible sen a colaboración de todas as persoas que achegaron o seu tempo, traballo e paixón ao longo de todos estes anos. Por esta razón, quixemos aproveitar a oportunidade para dar voz a moitas das persoas que xogaron un papel fundamental na historia da revista, ben sexa dende a dirección, o consello de redacción ou o corpo de colaboradoras, a través dun artigo conxunto no que puideron reflexionar sobre a súa experiencia con A Cuarta Parede durante esta década.

Por outra banda, entre as diversas actividades nas que estamos traballando para conmemorar este décimo aniversario, fainos especial ilusión anunciar a nosa colaboración coa plataforma de cine Filmin, que dende hoxe conta cunha canle comisionada pola revista, baixo o título: “10 anos de A Cuarta Parede”. Foron moitas as películas e cineastas que pasaron pola revista nesta década, deixando un arquivo de textos onde se exploraba a actualidade do cinema galego a medida que ía sucedendo. Por iso, pensamos que esta selección de filmes é un bo exemplo do que significou o cinema galego dos últimos anos, así como unha oportunidade para todas aquelas espectadoras que aínda non coñezan estas obras. Nesta liña, dedicaremos este mes a botar a vista atrás e lembrar algúns dos títulos galegos máis importantes da última década, a través das críticas e entrevistas publicadas na revista.

Mais non todo van ser lembranzas. Alén das celebracións, pensamos que a maior homenaxe que podemos ofrecer é seguir facendo camiño. Percorrendo festivais (físicos ou en liña), dando conta dos mellores filmes que cheguen á carteleira, creando video-ensaios e outros textos de análise nos que seguir dialogando coas imaxes. Construíndo recordos que celebrar dentro doutros dez anos. Moitas cousas mudaron neste tempo, pero a paixón polo cinema permanece.

Dirección

Jesús Silva Vilas

Edición e xestión da web

Brais Romero

Jesús Silva Vilas

Deseño da cabeceira

Federico Scudeler

Consello de redacción

Laura Montero Plata

Víctor Paz Morandeira

Marta Pérez Pereiro

Brais Romero

María Villamarín

Iván Villarmea Álvarez

Colaboran neste número

Sergio de Benito

Cecilia D. Nóvoa

Eloy Domínguez Serén

Ester García

Xan Gómez Viñas

Paloma Hernández

Alberto Hernando

Óscar Iglesias Álvarez

Óscar López Iglesias

Arturo Losada

Laura Montero Plata

Nacho Ozores Mosquera

Aldara Pagán

Víctor Paz

Álvaro Pérez Dios

Marta Pérez Pereiro

Brais Romero Suárez

Jesús Silva Vilas

Iago Tallys Silva Luz

Antón Varela

María Villamarín

Iván Villarmea

CONTACTO

info@acuartaparede.com