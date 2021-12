Número 46 Por A Cuarta Parede Publicado o 30/12/2021 · Deixa un comentario

Toca facer balance do 2021, o ano no que celebramos o décimo aniversario de A Cuarta Parede. A situación actual (ese eufemismo chamado “nova normalidade”) obrigou a limitar os festexos e actividades previstas, mais permitiunos pechar o ano cun broche de ouro incomparable: a comezos deste mes, a revista foi galardoada co Premio José Sellier da Academia Galega do Audiovisual. Esta homenaxe, destinada a iniciativas innovadoras no eido audiovisual, recoñeceu este ano a traxectoria da primeira revista dixital en galego de crítica cinematográfica. Un fito que non sería posible sen o traballo e compromiso de todas as persoas que colaboraron co proxecto ao longo destes dez anos. A todas elas, grazas.

Con este novo número damos por finalizada unha etapa moi importante para esta cabeceira, que nos serviu para reflexionar sobre o noso pasado, afianzar o noso presente e afrontar o futuro con renovada convicción. Neste sentido, aproveitamos para recuperar unha vella tradición da revista, dedicando este número a facer un repaso do mellor do último ano. Unha vez máis, abandonamos as clásicas listas para permitir que as nosas colaboradoras recompilen libremente todo aquilo que fixo que 2021 pagase a pena. “Un repaso libre, onde cinema e vida forman parte do mesmo: porque non entendemos a vida sen cinema, e porque hai vida alén do cinema”.

Do mesmo xeito, encaramos o 2022 con optimismo, dispostos a seguir enchendo as páxinas da revista coas nosas inquedanzas e experiencias arredor do cinema. Neste número poderedes ler algunhas crónicas de festivais como o recente Novos Cinemas, a Berlinale ou a MICE, críticas dos mellores filmes que cheguen ás salas, textos de análise e entrevistas aos cineastas máis fascinantes da actualidade. E así seguiremos, mentres queirades acompañarnos.

