A Academia Galega do Audiovisual leva tempo promovendo a produción de ensaios e videoensaios sobre o audiovisual en lingua galega a través dos Premios María Luz Morales, que en 2022 celebraron a súa sexta edición. Ao longo destes anos, atopamos moitos nomes vinculados á revista entre os gañadores e membros do xurado deste certame. Unha sinerxía natural que facía evidente a necesidade dunha colaboración máis estreita entre A Cuarta Parede e a Academia. Por isto, estamos encantados de anunciar que o Número 47 da revista acolle nas súas páxinas as pezas gañadoras desta última edición.

Pero isto non é todo, xa que este número da revista chega repleto de novidades. Dende A Cuarta Parede sempre apostamos pola exploración e práctica de novos formatos de análise cinematográfica, coa intención de contribuír humildemente a enriquecer o panorama da crítica cultural en galego. Nesta liña de traballo enmárcanse a nosa serie #Procesos ou os diversos videoensaios publicados na revista ao longo dos anos. Despois dun tempo de descanso, neste 2022 retomamos os nosos seminarios de crítica, cuxa última edición se centrou nun dos formatos emerxentes máis consumidos a nivel mundial: os podcasts. Xa podedes escoitar as obras resultantes do I Seminario de crítica en formato podcast, organizado en colaboración co Festival Play-Doc.

Neste Número 47 tamén recollemos as crónicas dalgúns dos nosos festivais galegos favoritos, como o propio Play-Doc ou a recente (S8) Mostra de Cinema Periférico da Coruña, que veñen de celebrar a súa primeira edición “pos-pandémica”. Do mesmo xeito, seguiremos dando conta do mellor cinema que chegue ás salas nos meses estivais, que sempre adoitan ser máis tranquilos, e seguiremos publicando todo tipo de textos de análise (como unha retrospectiva de Wes Anderson) mentres preparamos algúns proxectos ilusionantes que agardamos presentar á volta das vacacións. Mentres tanto, grazas por seguir aí e que pasedes un bo verán!

