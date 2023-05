Número 48 Por A Cuarta Parede Publicado o 22/05/2023 · Deixa un comentario

Como cada ano, a industria cinematográfica mundial asiste á súa cita ineludible na Croissette, acaparando o foco mediático e marcando a axenda do sector. Máis aló das queixas e polémicas recorrentes, tanto as referentes á programación como ás trabas técnicas ás que deben enfrontarse os asistentes na realidade pospandémica, o certo é que o Festival de Cannes segue sendo o encontro máis influínte e polarizante do mundo do cinema. Ante o seu innegable impacto prescritivo, semella evidente que o seu modelo de festival e propostas deben ser obxecto dunha constante revisión crítica, un labor que recae en gran medida na prensa especializada. Precisamente por iso, no medio da vertixe cannoise, decidimos publicar o Número 48 da revista, no que iremos publicando as nosas impresións sobre a última edición do encontro francés.

Por outra banda, fieis á nosa filosofa de non limitarnos a atender as novidades do sector, este novo número da revista volve dedicar un espazo importante ao traballo que levan a cabo os arquivos e filmotecas de todo o mundo á hora de preservar e poñer en valor o cinema de patrimonio. Dende A Cuarta Parede sempre reivindicamos o papel fundamental destes espazos como custodios necesarios da memoria fílmica. Por iso, en colaboración co Festival Play-Doc, decidimos organizar o Seminario de crítica e programación de cinema restaurado durante a última edición do encontro tudense. As pezas resultantes desta actividade xa están dispoñibles na nosa web, xunto coa cobertura do propio festival.

Do mesmo xeito, neste Número 48 volveremos retomar a nosa colaboración coa Academia Galega do Audiovisual, publicando os ensaios gañadores dos VII Premios María Luz Morales, cuxo prazo de recepción continúa aberto ata o vindeiro 31 de xullo. Como non podía ser doutro xeito, visitaremos os nosos festivais galegos de referencia durante a primavera, como o (S8) Mostra de Cinema Periférico da Coruña, repasaremos os títulos máis destacados que cheguen ás salas nos próximos meses e contaremos con algún vídeo-ensaio e pezas de análise en profundidade, antes do habitual letargo estival. A imaxe que preside este editorial é precisamente unha estampa da Costa Azul, retratada pola nosa venerada Agnès Varda na súa curtametraxe Du côté de la côte (1958).

