O campo de atrás: paisaxes rururbanas no cinema galego Por Ivan Villarmea Alvarez Publicado o 15/10/2023 · Deixa un comentario

VII Premios María Luz Morales da Academia Galega do Audiovisual

Premio ao Mellor ensaio escrito sobre audiovisual galego: O campo de atrás: paisaxes rururbanas no cinema galego, de Iván Villarmea Álvarez.

“Como é a Galiza que retratan os cineastas galegos do século vinte e un? É o mesmo lugar que vemos na televisión, nas redes e nas campañas turísticas institucionais? É, cando menos, o lugar que habitamos? Algúns espazos, como a cidade da Coruña, as vilas da costa ou as aldeas da montaña foron historicamente sobrerrepresentados no cinema mentres que outros, como a contorna rururbana, permaneceron moito tempo ocultos por non encaixar nas ideas hexemónicas do que era e debía ser a paisaxe galega. Fronte a esa ausencia, este texto tenta identificar e interpretar distintas representacións da interface rururbana en filmes galegos do século XXI que exploran, codifican e resignifican estas paisaxes como espazos marxinais, laborais ou, sobre todo, como espazos de vida. Algúns dos casos de estudo analizados serán as longametraxes Fóra (Xan Gómez Viñas & Pablo Cayuela, 2012), Esquece Monelos (Ángeles Huerta, 2017), Nación (Margarida Ledo, 2020) ou Matria (Álvaro Gago, 2023)”.

O xurado entregou o premio a Mellor ensaio escrito sobre audiovisual galego a O campo de atrás: paisaxes rururbanas no cinema galego, por abordar unha cuestión clave pero relativamente marxinal no audiovisual galego, a través dun enfoque singular e apoiándose nun corpo de análise coherente que combina cinema e xeografía. O xurado destacou especialmente a súa precisión e estilo, a diversidade, pertinencia e orixinalidade das fontes e a calidade global do texto.

*Estes premios contaron co apoio da Área de Cultura da Deputación da Coruña, a Área de Cultura, Patrimonio Histórico Artístico e Normalización Lingüística da Vicepresidencia da Deputación de Lugo, a Deputación de Ourense e a Deputación de Pontevedra.

**María Luz Morales (A Coruña, 1889 — Barcelona, 1980) destacada escritora e xornalista, foi unha das primeiras mulleres en España en ser directora dun diario estatal (La Vanguardia). Activista feminista, republicana e galeguista, o seu pouso intelectual deixou unha fonda pegada na historia do século XX.