O MELLOR DE 2016

1. Carol (Todd Haynes, Reino Unido / EUA / Australia, 2015) – 70 puntos / 9 votos

2. O Ornitólogo (João Pedro Rodrigues, Portugal / Francia / Brasil, 2016) – 50/8

3. La mort de Louis XIV (Albert Serra, Portugal / Francia / España, 2016) – 42/6

4. Paterson (Jim Jarmusch, EUA / Alemaña / Francia, 2016) – 31/4

5. Toni Erdmann (Maren Ade, Alemaña, 2016) – 29/4

6. Arrival (Denis Villeneuve, EUA , 2016) – 28/3

7. 山河故人 (Mountains May Depart, Jia Zhang-ke, China / Francia / Xapón, 2015) – 25/5

8. EMPATE: The Hateful Eight (Los odiosos ocho, Quentin Tarantino, EUA, 2015) + Certain Women (Kelly Reichardt, EUA, 2016) – 24/4

9. 당신 자신과 당신의 것 (Yourself and Yours, Hong Sang-Soo, Francia, 2016) – 22/3

10. Elle (Paul Verhoeven, Francia / Alemaña / Bélxica 2016) – 21/5

RESULTADOS DO MELLOR DOS ANOS ANTERIORES

2015: As Mil e Uma Noites (Miguel Gomes, Portugal, 2015)

2014: Boyhood (Richard Linklater, EUA, 2014)

2013: La vie d’Adèle (Abdellatif Kechiche, Francia, 2013)

2012: Tabu (Miguel Gomes, Portugal, 2012)

2011: The Tree of Life (Terrence Malick, EUA, 2011)

EDITORES

ALBA CAMBEIRO

1. No Home Movie (Chantal Akerman, Francia/ Bélxica, 2016)

2. Evolution (Lucile Hadzihalilovic, Francia / Bélxica / España, 2015)

3. Sonita (Rokhsareh Ghaemmaghami, Alemaña / Suíza / Irán, 2016)

4. Louder than Bombs (Joaquim Trier, Noruega / Francia / Dinamarca / EUA, 2015)

5. Carol (Todd Haynes, Reino Unido / EUA / Australia, 2015)

6. 지금은맞고그때는틀리다 (Right Now, Wrong Then, Hong Sang-soo, Corea do Sur, 2015)

7. Kaili Blues (Bi Gan, China, 2016)

8. 海街 (Our Little Sister, Hirokazu Koreeda, Xapón, 2015)

9. La reconquista (Jonás Trueba, España, 2016)

10. Deadpool (Tim Miller, EUA, 2016)

VÍCTOR PAZ MORANDEIRA

1. Arrival (Denis Villeneuve, EUA , 2016)

2. Carol (Todd Haynes, Reino Unido / EUA / Australia, 2015)

3. Out There (Takehiro Ito, Xapón / Taiwán, 2016)

4. Toni Erdmann (Maren Ade, Alemaña, 2016)

5. Mimosas (Oliver Laxe, España / Marrocos / Francia / Qatar, 2016)

6. I tempi felici verranno presto (Alessandro Comodin, Italia / Francia, 2016)

7. Elle (Paul Verhoeven, Francia / Alemaña / Bélxica 2016)

8. 아가씨 (The Handmaiden, Park Chan-wook, Corea do Sur, 2016)

9. The Neon Demon (Nicolas Winding Refn, Francia / Dinamarca / EUA, 2016)

10. The Hateful Eight (Los odiosos ocho, Quentin Tarantino, EUA, 2015)

BRAIS ROMERO

1. 연상호 (Train to Busan,Yeon Sang-ho, Corea do Sur, 2016)

2. The Hateful Eight (Los odiosos ocho, Quentin Tarantino, EUA, 2015)

3. La mort de Louis XIV (Albert Serra, Portugal / Francia / España, 2016)

4. Mimosas (Oliver Laxe, España / Marrocos / Francia / Qatar, 2016)

5. Ingen ko på isen (Eloy Domínguez Serén, Galicia / Suecia, 2015)

6. O Ornitólogo (João Pedro Rodrigues, Portugal / Francia / Brasil, 2016)

7. The Neon Demon (Nicolas Winding Refn, Francia / Dinamarca / EUA, 2016)

8. Paterson (Jim Jarmusch, EUA / Alemaña / Francia, 2016)

9. Como me da la gana II (Ignacio Agüero, Chile, 2016)

10. Esa Sensación (Juan Cavestany, Julián Génisson e Pablo Hernando, España, 2016)

Mención especial: Santoalla (Daniel Mehrer & Andrew Becker, EUA / España, 2016)

IVÁN VILLARMEA ÁLVAREZ

1. Austerlitz (Sergei Loznitsa, Alemaña, 2016)

2. Sieranevada (Cristi Puiu, Romanía / Francia / Bosnia-Herzegovina / Croacia / Macedonia, 2016)

3. Elle (Paul Verhoeven, Francia / Alemaña / Bélxica, 2016)

4. Carol (Todd Haynes, Reino Unido / EUA / Australia, 2015)

5. Ma Loute (Bruno Dumont, Francia / Alemaña, 2016)

6. Dead Slow Ahead (Mauro Herce, España / Francia, 2015)

7. Eldorado XXI (Salomé Lamas, Portugal / Francia, 2016)

8. O Ornitólogo (João Pedro Rodrigues, Portugal / Francia / Brasil, 2016)

9. Bacalaureat (Cristian Mungiu, Romanía / Francia / Bélxica, 2016)

10. Mimosas (Oliver Laxe, España / Marrocos / Francia / Qatar, 2016)

CONSELLO DE REDACCIÓN

IVÁN GARCÍA AMBRUÑEIRAS

(Divide en tres grupos de 9, 5 e 3 puntos respectivamente,

que equivalen ao total de calquera outra listaxe)

1. La mort de Louis XIV (Albert Serra, Portugal / Francia / España, 2016)

Carol (Todd Haynes, Reino Unido / EUA / Australia, 2015)

3. O Ornitólogo (João Pedro Rodrigues, Portugal / Francia / Brasil, 2016)

Eden’s Edge (Three Shorts on the Californian Desert) (Leo Calice, Gerhard Treml, Austria, 2016)

Atlanta T.1. (Donald Glover, Hiro Murai, Janicza Bravo, EUA, 2016)

El futuro perfecto (Nele Wohlatz, Arxentina, 2016)

Maestà. La passion du Christ (Andy Guérif, Francia, 2015)

8. Frank & A fundamental error (España, Alberte Pagán, 2016)

Rester vertical (Alain Guiraudie, Francia, 2016)

Santa Teresa y otras historias (Nelson Carlo de los Santos Arias, México, 2015)

XAN GÓMEZ VIÑAS

1. Carol (Todd Haynes, Reino Unido / EUA / Australia, 2015)

2. Certain Women (Kelly Reichardt, EUA, 2016)

3. Little Men (Ira Sachs, EUA / Grecia, 2016)

4. La idea de un lago (Milagros Mumenthaler, Arxentina / Suíza, 2016)

5. Julieta (Pedro Almodóvar, España, 2016)

6. A Vingança de uma Mulher (Rita Azevedo Gomes, Portugal, 2012)

7. L’aquarium et la nation (Jean-Marie Straub, Suíza / Francia, 2015)

8. La mort de Louis XIV (Albert Serra, Portugal / Francia / España, 2016)

9. La propera pell (Isaki Lacuesta e Isa Campo, España / Suí´za, 2016)

10. Homeland (Iraq Year Zero) (Abbas Fahdel, Iraq / Francia, 2015)

LAURA MONTERO PLATA

1. Saul fia (El hijo de Saúl, László Nemes, Hungría, 2015)

2. 아가씨 (The Handmaiden, Park Chan-wook, Corea do Sur, 2016)

3. Anomalisa (Duke Johnson, Charlie Kaufman, EUA, 2015)

4. The Hateful Eight (Los odiosos ocho, Quentin Tarantino, EUA, 2015)

5. Room (La habitación, Lenny Abrahamson, EUA / Reino Unido / Canadá / Irlanda, 2015)

6. The Neon Demon (Nicolas Winding Refn, Francia / Dinamarca / EUA, 2016)

7. Captain Fantastic (Matt Ross, EUA, 2016)

8. I, Daniel Blake (Yo, Daniel Blake, Ken Loach, Reino Unido / Francia / Bélxica, 2016)

9. Deadpool (Tim Miller, EUA, 2016)

10. Kubo and the Two Strings (Kubo y las dos cuerdas mágicas, Travis Knight, EUA, 2016)

COLABORADORES

SERGIO DE BENITO

1. Paterson (Jim Jarmusch, EUA / Alemaña / Francia, 2016)

2. Nocturama (Bertrand Bonello, Francia / Alemaña / Bélxica, 2016)

3. La larga noche de Francisco Sanctis (Andrea Testa, Francisco Márquez, Arxentina, 2016)

4. Toni Erdmann (Maren Ade, Alemaña, 2016)

5. Julieta (Pedro Almodóvar, España, 2016)

6. From the Diary of a Wedding Photographer (Nadav Lapid, Israel, 2016)

7. I tempi felici verranno presto (Alessandro Comodin, Italia / Francia, 2016)

8. Sieranevada (Cristi Puiu, Romanía / Francia / Bosnia-Herzegovina / Croacia / Macedonia, 2016)

9. La disco resplandece (Chema García Ibarra, España, 2016)

10. Short Stay (Ted Fendt, EUA, 2016)

LUIS BETRÁN COLÁS



1. Saul fia (El hijo de Saúl, László Nemes, Hungría, 2015)

2. Francofonia (Aleksandr Sokurov, Francia / Alemaña / Holanda, 2015)

3. A Quiet Passion (Historia de una pasión, Terence Davies, Reino Unido / Bélxica, 2016)

4. 山河故人 (Más allá de las montañas, Jia Zhang-ke, China / Francia / Xapón, 2015)

5. Youth (Paolo Sorrentino, Italia / Francia / Suíza / Reino Unido, 2015)

6. Theeb (Lobo, Naji Abu Nowar, Qatar / Emiratos Árabes / Xordania / Reino Unido, 2014)

7. El club (Pablo Larraín, Chile, 2015)

8. The Siege of Jadotville (El asedio de Jadotville, Richie Smyth, Irlanda / Sudáfrica, 2016)

9. Fuocoammare (Fuego en el mar, Gianfranco Rossi, Italia / Francia, 2016)

10. Mammal (Rebecca Daly, Irlanda / Holanda / Luxemburgo, 2016)

PAULO CUNHA

1. Bangkok Nites (Katsuya Tomita, Tailandia / Laos / Xapón / Francia, 2016)



2. A Brief History of Princess X (Gabriel Abrantes, Francisco Cipriano, Francia / Portugal / Reino Unido, 2016)



3. Aquarius (Kléber Mendonça Filho, Brasil / Francia, 2016)



4. Debra Paget, for Example (Mark Rappaport, EUA, 2016)



5. 山河故人 (Más allá de las montañas, Jia Zhang-ke, China / Francia / Xapón, 2015)



6. O Ornitólogo (João Pedro Rodrigues, Portugal / Francia / Brasil, 2016)



7. Certain Women (Kelly Reichardt, EUA, 2016)



8. گورستان شکوه (Cemetery of Splendour, Apichatpong Weerasethakul, Tailandia / Reino Unido / Francia / Alemania / Malasia / Corea do Sur / México / EUA / Noruega, 2015)



9. Wiener-Dog (Todd Solondz, EUA, 2016)



10. Elle (Paul Verhoeven, Francia / Alemaña / Bélxica 2016)



ÓSCAR IGLESIAS

(5 puntos para cada filme, sen orde de preferencia)

45 years (Andrew Haigh, Reino Unido, 2015)

Carol (Todd Haynes, Reino Unido / EUA / Australia, 2015)

Fúsi (Dagur Kari, Islandia / Dinamarca, 2015)

High-Rise (Ben Wheatley, Reino Unido / Bélxica, 2015)

Homeland (Iraq Year Zero) (Abbas Fahdel, Iraq / Francia, 2015)

La loi du marché (Stéphane Brizé, Francia, 2015)

Macbeth (Justin Kurzel, Reino Unido / Francia / EUA, 2015)

海街 (Our Little Sister, Hirokazu Koreeda, Xapón, 2015)

Santoalla (Daniel Mehrer & Andrew Becker, EUA / España, 2016)

Théo et Hugo dans le même bateau, Paris 5:59 (Olivier Ducastel & Jacques Martineau, Francia, 2016)

VÍCTOR NAVARRO REMESAL

1. Arrival (Denis Villeneuve, EUA, 2016)

2. 百日紅 (Sarusuberi: Miss Hokusai, Keiichi Hara, Xapón, 2015)

3. Hunt for the Wilderpeople (Taika Waititi, Nova Zelandia, 2016)

4. Kubo and the Two Strings (Kubo y las dos cuerdas mágicas, Travis Knight, EUA, 2016)

5. Raman Raqhav 2.0 / Psycho Raman (Anurag Kashyap, India, 2016)

6. 海よりもまだ深く (Después de la tormenta, Hirokazu Koreeda, Xapón, 2016)

7. Bar Bahar (Maysaloun Hamoud, Israel, 2016)

8. 13th (Ava DuVernay, EUA, 2016)

9. 연상호 (Train to Busan,Yeon Sang-ho, Corea do Sur, 2016)

10. The Childhood of a Leader (La infancia de un líder, Brady Corbet, Reino Unido / Francia / Hungría, 2016)

JAIME PENA

1. Toni Erdmann (Maren Ade, Alemaña, 2016)

2. 당신 자신과 당신의 것 (Yourself and Yours, Hong Sang-Soo, Francia, 2016)

3. La mort de Louis XIV (Albert Serra, Portugal / Francia / España, 2016)

4. Paterson (Jim Jarmusch, EUA / Alemaña / Francia, 2016)

5. Certain Women (Kelly Reichardt, EUA, 2016)

6. Como me da la gana II (Ignacio Agüero, Chile, 2016)

7. Hele sa hiwang hapis (A Lullaby to the Sorrowful Wystery, Lav Diaz, Filipinas / Singapur ,2016)

8. Hermia & Helena (Matías Piñeiro, EUA / Arxentina, 2016)

9. Der traumhafte Weg (The Dreamed Path, Angela Schanelec, Alemaña, 2016)

10. Hacksaw Ridge (Mel Gibson, Australia / EUA, 2016)

ÁLEX PÉREZ LASCORT

1. Trois souvenirs de ma jeunesse (Tres recuerdos de mi juventud, Arnaud Desplechin, Francia, 2015)

2. The Neon Demon (Nicolas Winding Refn, Francia / Dinamarca / EUA, 2016)

3. Grave (Julia Ducournau, Francia / Bélxica, 2016)

4. The Hateful Eight (Los odiosos ocho, Quentin Tarantino, EUA, 2015)

5. Tarde para la ira (Raúl Arévalo, España, 2016)

6. Elle (Paul Verhoeven, Francia / Alemaña / Bélxica, 2016)

7. La tortue rouge (La tortuga roja, Michael Dudok de Wit, Bélxica / Francia, 2016)

8. Hell or High Water (Comanchería, David Mackenzie, EUA, 2016)

9. 山河故人 (Más allá de las montañas, Jia Zhang-ke, China / Francia / Xapón, 2015)

10. The Duke of Burgundy (Peter Strickland, Reino Unido / Hungría, 2014)

ANGELA PRYSTHON

1. O Ornitólogo (João Pedro Rodrigues, Portugal / Francia / Brasil, 2016)

2. Martírio (Vincent Carelli, Ernesto de Carvalho e Tatiana Almeida, Brasil, 2016)

3. L’avenir (El porvenir, Mia Hansen-Løve, Francia / Alemaña, 2016)

4. Elle (Paul Verhoeven, Francia / Alemaña / Bélxica 2016)

5. Love & Friendship (Whit Stillman, Irlanda / Francia / Holanda, 2016)

6. Toni Erdmann (Maren Ade, Alemaña, 2016)

7. American Honey (Andrea Arnold, Reino Unido / EUA, 2016)

8. The Lobster (Langosta, Yorgos Lanthimos, Grecia / Irlanda / Holanda / Reino Unido, Francia, 2015)

9. گورستان شکوه (Cemetery of Splendour, Apichatpong Weerasethakul, Tailandia / Reino Unido / Francia / Alemania / Malasia / Corea do Sur / México / EUA / Noruega, 2015)

10. I, Daniel Blake (Yo, Daniel Blake, Ken Loach, Reino Unido / Francia / Bélxica, 2016)

RAMIRO LEDO

(5 puntos cada filme, sen orde de preferencia, máis tres finalistas sen puntuación)

Paterson (Jim Jarmusch, EUA / Alemaña / Francia, 2016)

La mort de Louis XIV (Albert Serra, Portugal / Francia / España, 2016)

Julieta (Pedro Almodóvar, España, 2016)

Mimosas (Oliver Laxe, España / Marrocos / Francia / Qatar, 2016)

La idea de un lago (Milagros Mumenthaler, Arxentina / Suíza, 2016)

Correspondências (Rita Azevedo Gomes, Portugal, 2016)

Malgré la nuit (Philippe Grandrieux, Francia / Canadá, 2015)

Certain Women (Kelly Reichardt, EUA, 2016)

Nocturama (Bertrand Bonello, Francia / Alemaña / Bélxica, 2016)

Homeland (Iraq Year Zero) (Abbas Fahdel, Iraq / Francia, 2015)

FINALISTAS

Little Men (Ira Sachs, EUA / Grecia, 2016)

Eldorado XXI (Salomé Lamas, Portugal / Francia, 2016)

德昂 (Ta’ang, Wang Bing, Hong Kong / Francia, 2016)

MIQUEL MARTÍ FREIXAS



1. 德昂 (Ta’ang, Wang Bing, Hong Kong / Francia, 2016)

2. La mort de Louis XIV (Albert Serra, Portugal / Francia / España, 2016)



3. El futuro perfecto (Nele Wohlatz, Arxentina, 2016)



4. The Dust Channel (Roee Rosen, Israel, 2016)



5. Mia Madre (Nanni Moretti, Italia / Francia, 2015)

6. Saul fia (El hijo de Saúl, László Nemes, Hungría, 2015)



7. Homo Sapiens (Niklaus Geyrhalter, Suíza / Alemaña / Austria, 2016)



8. Oleg y las raras artes (Andrés Duque, España, 2016)



9. Occidente (Ana Vaz, Brasil, 2016)



10. Ranenyy angel (The Wounded Angel, Emir Baigazin, Kazaxistán / Alemaña / Francia, 2016)

DANIEL RIBAS

1. 刺客聶隱娘 (The Assassin, Hou Hsiao-Hsien, Taiwan / China / Hong Kong / Francia, 2015)

2. Carol (Todd Haynes, Reino Unido / EUA / Australia, 2015)

3. 지금은맞고그때는틀리다 (Right Now, Wrong Then, Hong Sang-soo, Corea do Sur, 2015)

4. El auge del humano (Eduardo Williams, Arxentina / Brasil / Portugal, 2016)

5. O Ornitólogo (João Pedro Rodrigues, Portugal / Francia / Brasil, 2016)

6. 山河故人 (Más allá de las montañas, Jia Zhang-ke, China / Francia / Xapón, 2015)

7. گورستان شکوه (Cemetery of Splendour, Apichatpong Weerasethakul, Tailandia / Reino Unido / Francia / Alemania / Malasia / Corea do Sur / México / EUA / Noruega, 2015)

8. Eldorado XXI (Salomé Lamas, Portugal / Francia, 2016)

9. John From (João Nicolau, Portugal / Francia, 2015)

10. Cartas da Guerra (Ivo M. Ferreira, Portugal, 2016)

SIMONE SAIBENE

1. Fúsi (Dagur Kari, Islandia / Dinamarca, 2015)

2. El olivo (Iciar Bollaín, España, 2016)

3. Arrival (Denis Villeneuve, EUA, 2016)

4. Prestir (Sparrows, Rúnar Rúnarssonn, Islandia / Dinamarca / Croacia, 2015)

5. 지금은맞고그때는틀리다 (Right Now, Wrong Then, Hong Sang-soo, Corea do Sur, 2015)

6. Elvis & Nixon (Liza Johnson, EUA, 2016)

7. Mustang (Deniz Gamze Ergüven, Francia / Alemaña / Turquía / Qatar, 2015)

8. The Revenant (El renacido, Alejandro González Iñárritu, EUA, 2015)

9. A Seara (Pepe Coira, España, 2016)

10. Lo chiamavano Jeeg Robot (Gabriele Mainetti, Italia, 2015)

RAQUEL SCHEFER

(5 puntos para cada filme, sen orde de preferencia)

Télécommande (Anónimo Francia, 2015)

No Home Movie (Chantal Akerman, Francia/ Bélxica, 2016)

Paris est une fête (Sylvain George, Francia, 2016)

Rester vertical (Alain Guiraudie, Francia, 2016)

Faire la parole (Eugene Green, Francia / España, 2015)

Visita ou Memórias e Confissões (Manoel de Oliveira, Portugal, 1982/2015)

Toponimia (Jonathan Perel, Arxentina, 2015)

Navajazo (Ricardo Silva, México, 2014)

Há Terra! (Ana Vaz, Brasil, 2016)

山河故人 (Más allá de las montañas, Jia Zhang-ke, China / Francia / Xapón, 2015)

Instalacións (sen puntación)

A Tendency to Forget (Ângela Ferreira, 2015/2016)

Outros (sen puntuación)

Zulay Facing the 21st Century (Jorge Prelorán, Mabel Prelorán & Zulay Saravino, 1989)

CIBRÁN TENREIRO

1. Personal Shopper (Olivier Assayas, Francia, 2016)

2. La propera pell (Isaki Lacuesta e Isa Campo, España / Suiza, 2016)

3. O Ornitólogo (João Pedro Rodrigues, Portugal / Francia / Brasil, 2016)

4. 당신 자신과 당신의 것 (Yourself and Yours, Hong Sang-Soo, Francia, 2016)

5. 아가씨 (The Handmaiden, Park Chan Wook, Corea do Sur, 2016)

6. Carol (Todd Haynes, Reino Unido / EUA / Australia, 2015)

7. Little Men (Ira Sachs, EUA / Grecia, 2016)

8. Everybody Wants Some!!! (Richard Linklater, EUA, 2016)

9. Love and Friendship (Whit Stillman, Irlanda, 2016)

10. Chi-Raq (Spike Lee, EUA, 2015)

JULIO VILARIÑO

1. Carol (Todd Haynes, Reino Unido / EUA / Australia, 2015)

2. O Ornitólogo (João Pedro Rodrigues, Portugal / Francia / Brasil, 2016)

3. 당신 자신과 당신의 것 (Yourself and Yours, Hong Sang-Soo, Francia, 2016)

4. Eden’s Edge (Three Shorts on the Californian Desert) (Leo Calice, Gerhard Treml, Austria, 2016)

5. Paterson (Jim Jarmusch, EUA / Alemaña / Francia, 2016)

6. A Fundamental Error (Alberte Pagán, España, 2016)

7. Maestà. La passion du Christ (Andy Guérif, Francia, 2015)

8. La academia de las musas (José Luis Guerín, España, 2015)

9. Little Men (Ira Sachs, EUA / Grecia, 2016)

10. 아가씨 (The Handmaiden, Park Chan Wook, Corea do Sur, 2016)

