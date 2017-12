O MELLOR DE 2017 Por A Cuarta Parede Publicado o 20/12/2017 · Deixa un comentario

El otro lado de la esperanza (Toivon tuolla puolen, Aki Kaurismäki, Finlandia / Alemaña, 2017) – 66 / 11 Estiu 1993 (Carla Simón,España, 2017) – 64 / 9 El sacrificio de un ciervo sagrado (The Killing of a Sacred Deer, Yorgos Lanthimos, Reino Unido / Irlanda / EUA, 2017) – 35 / 5 En la playa sola de noche (밤의 해변에서 혼자, Hong Sang-soo, Corea do Sur / Alemaña, 2017) – 29 / 4 Detroit (Kathryn Bigelow, EUA, 2017) – 26 / 5 Colossal (Nacho Vigalondo, Canadá / EUA / España / Corea do Sur, 2016) – 19 / 3 A Fábrica de Nada (Pedro Pinho, Portugal, 2017) – 19 / 2 Western (Valeska Grisebach, Alemaña / Bulgaria / Austria, 2017) – 19 / 2 La idea de un lago (Milagros Mumenthaler, Arxentina / Suíza / Holanda / Qatar, 2016) – 18 / 3 Déjame salir (Get Out, Jordan Peele, EUA / Xapón, 2017) – 16 / 5

RESULTADOS DO MELLOR DOS ANOS ANTERIORES

2016: Carol (Todd Haynes, Reino Unido / EUA / Australia, 2016)

2015: As Mil e Uma Noites (Miguel Gomes, Portugal, 2015)

2014: Boyhood (Richard Linklater, EUA, 2014)

2013: La vie d’Adèle (Abdellatif Kechiche, Francia, 2013)

2012: Tabu (Miguel Gomes, Portugal, 2012)

2011: The Tree of Life (Terrence Malick, EUA, 2011)

CONSELLO DE REDACCIÓN

Eloy Domínguez Serén

Railway Sleepers (หมอนรถไฟ, Sompot Chidgasornpongse, Tailandia, 2016) El otro lado de la esperanza (Toivon tuolla puolen, Aki Kaurismäki, Finlandia / Alemaña, 2017) En cuerpo y alma (Teströl és lélekröl, Ildikó Enyedi, Hungría, 2017) The Impossible Picture (Das unmögliche Bild, Sandra Wollner, Austria / Alemaña, 2016) All that Passes By Through a Window That Doesn’t Open (Martin Dicicco, Qatar / EUA / Armenia / Azerbaián / Xeorxia, 2017)

Iván García Ambruñeiras

(sen preferencia, 5 puntos a cada filme)

Western (Valeska Grisebach, Alemaña / Bulgaria / Austria, 2017)

On Generation and Corruption (Takashi Makino, Xapón, 2017)

Le parc (Damian Manivel, Francia, 2016)

Estiu 1993 (Carla Simón, España, 2017)

El otro lado de la esperanza (Toivon tuolla puolen, Aki Kaurismäki, Finlandia / Alemaña, 2017)

La seducción (The Beguiled, Sofia Coppola, EUA, 2017)

Certain Women (Kelly Reichardt, EUA, 2016)

Déjame salir (Get Out, Jordan Peele, EUA / Xapón, 2017)

Visages villages (Agnès Varda, JR, Francia, 2017)

Cuatreros (Albertina Carri, Arxentina, 2016)

Xan Gómez Viñas

A Ciambra (Jonas Carpignano, Italia / Brasil / Alemaña / Francia / Suíza / EUA, 2017) Un sol interior (Un beau soleil intérieur, Claire Denis, Francia / Bélxica, 2017) Estiu 1993 (Carla Simón,España, 2017) El otro lado de la esperanza (Toivon tuolla puolen, Aki Kaurismäki, Finlandia / Alemaña, 2017) Série noire: Grandeur et décadence d’un petit commerce de cinéma (Jean-Luc Godard, Francia / Suíza, 1986/2017) Most Beautiful Island (Ana Asensio, EUA, 2017) La vida y nada más (Life & Nothing More, Antonio Méndez Esparza, España / EUA, 2017) La seducción (The Beguiled, Sofia Coppola, EUA, 2017) Correspondências (Rita Azevedo Gomes, Portugal / Arxentina / Brasil / Francia / Grecia, 2017) Pour le réconfort (Vincent Macaigne, Francia, 2017)

Laura Montero Plata

El sacrificio de un ciervo sagrado (The Killing of a Sacred Deer, Yorgos Lanthimos, Reino Unido / Irlanda / EUA, 2017) Mutafukaz (Shôjirô Nishimi, Guillaume Renard, Francia / Xapón, 2017) The Breadwinner (Nora Twomey, Irlanda / Canadá / Luxemburgo, 2017) Baby Driver (Edgar Wright, EUA / Reino Unido, 2017) Lady MacBeth (William Oldroyd, Reino Unido, 2016) Detroit (Kathryn Bigelow, EUA, 2017) Handia (Aitor Arregi, Jon Garaño, España, 2017) El tercer asesinato (殺人 度, Hirokazu Kore-eda, Xapón, 2017) Mother! (Darren Aronofsky, EUA, 2017) El imperio de las sombras (정, Kim Jee-woon,Corea do Sur, 2016)

Víctor Paz Morandeira

Porto (Gabe Klinger, Portugal / Francia / Polonia / EUA, 2016) Western (Valeska Grisebach, Alemaña / Bulgaria / Austria, 2017) Distant Constellation (Shevaun Mizrahi, Turquía / EUA, 2017) Star Wars: The Last Jedi (Rian Johnson, EUA, 2017) Ava (Léa Mysius, Francia, 2017) Guardians of the Galaxy vol. 2 (James Gunn, EUA / Nova Zelandia / Canadá, 2017) Zama (Lucrecia Martel, Arxentina / España / Francia / Holanda / EUA / Brasil / México / Portugal / Líbano / Suíza, 2017) La idea de un lago (Milagros Mumenthaler, Arxentina / Suíza / Holanda / Qatar, 2016) Detroit (Kathryn Bigelow, EUA, 2017) El otro lado de la esperanza (Toivon tuolla puolen, Aki Kaurismäki, Finlandia / Alemaña, 2017)

Brais Romero Suárez

Dhogs (Andrés Goteira, España, 2017) Estiu 1993 (Carla Simón,España, 2017) Baronesa (Juliana Antunes, Brasil, 2017) Colossal (Nacho Vigalondo, Canadá / EUA / España / Corea do Sur, 2016) Twin Peaks, Episodio 8, Tempada 3 (David Lynch, EUA, 2017) Potamkin (Stephen Broomer, Canadá, 2017) Antonio Um Dois Três (Leonardo Moramateus, Brasil / Portugal, 2017) Jackie (Pablo Larraín, Chile / Francia / EUA / Hong Kong, 2016) Blade Runner 2049 (Denis Villeneuve, EUA / Reino Unido / Hungría / Canadá, 2017) La La Land (Damien Chazelle, EUA / Hong Kong, 2016)

Iván Villarmea Álvarez

A Fábrica De Nada (Pedro Pinho, Portugal, 2017) Good Time (Benny & Josh Safdie, EUA, 2017) El otro lado de la esperanza (Toivon tuolla puolen, Aki Kaurismäki, Finlandia / Alemaña, 2017) Dawson City: Frozen Time (Bill Morrison, EUA, 2016) Detroit (Kathryn Bigelow, EUA, 2017) La idea de un lago (Milagros Mumenthaler, Arxentina / Suíza / Holanda / Qatar, 2016) Viejo calavera (Kiro Russo, Bolivia / Qatar, 2016) Tripoli Cancelled (Naeem Mohaiemen, Grecia / Bangladesh / Alemaña / EUA / Reino Unido, 2017) Streetscapes [Dialogue] (Heinz Emigholz, Alemaña, 2017) L’Héroïque Lande – La frontière brûle (Nicolas Klotz, Elisabeth Perceval, Francia, 2017)

COLABORADORES

Sergio de Benito

L’amant d’un jour (Philippe Garrel, Francia, 2017) Milla (Valérie Massadian, Francia, 2017) En la playa sola de noche (밤의 해변에서 혼자, Hong Sang-soo, Corea do Sur / Alemaña, 2017) El otro lado de la esperanza (Toivon tuolla puolen, Aki Kaurismäki, Finlandia / Alemaña, 2017) Le lion est mort ce soir (Nobuhiro Suwa, Francia / Xapón, 2017) Did You Wonder Who Fired The Gun? (Travis Wilkerson, EUA, 2017) Morir (Fernando Franco, España, 2017) La nuit où j’ai nagé (Damien Manivel, Kohei Igarashi, Xapón / Francia, 2017) 120 pulsaciones por minuto (120 battements par minute, Robin Campillo, Francia, 2017) 24 Frames (Abbas Kiarostami, Irán / Francia, 2017)

Mención especial:

The Day After (그 후, Hong Sang-soo, Corea do Sur, 2017)

Paulo Cunha

Ma’ Rosa (Brillante Mendoza, Filipinas, 2016) Spell Reel (Filipa César, Alemaña / Portugal / Francia / Guinea Bissau, 2017) El otro lado de la esperanza (Toivon tuolla puolen, Aki Kaurismäki, Finlandia / Alemaña, 2017) Os Humores Artificiais (Gabriel Abrantes, Portugal, 2017) Thursday Night (Gonçalo Almeida, Reino Unido / Portugal, 2017) I Am Not Your Negro (Raoul Peck, EUA / Suíza / Francia / Bélxica, 2016) Demons in Paradise (Jude Ratnam, Francia, 2017) Z, la ciudad perdida (The Lost City of Z, James Gray, EUA, 2017) Tierra sola (Tiziana Panizza, Macarena Bianchi, Chile, 2017) Lobos (Miguel Ildefonso, Portugal / Suíza, 2017)

Cíntia Gil

(sen preferencia, 5 puntos a cada filme)

Colo (Teresa Villaverde, Portugal / Francia, 2017)

End of Life (John Bruce, Pawel Wojtasik, EUA / Grecia, 2017)

Good Luck (Ben Russell, Francia / Alemaña, 2017)

Interior (Camila Rodríguez Triana, Colombia, 2017)

L’Héroïque Lande – La frontière brûle (Nicolas Klotz, Elisabeth Perceval, Francia, 2017)

Le Koro du Bakoro, Naufragés du Faso (Simplice Ganou, Burkina Faso, 2017)

Milla (Valérie Massadian, Francia, 2017)

Spell Reel (Filipa César, Alemaña / Portugal / Francia / Guinea Bissau, 2017)

El otro lado de la esperanza (Toivon tuolla puolen, Aki Kaurismäki, Finlandia / Alemaña, 2017)

Why is Difficult to Make Films in Kurdistan? (Ebru Avci, Kurdistán, 2017)

Pedro Mandías Couto

Twin Peaks: The Return (David Lynch, EUA, 2017) Mimosas (Oliver Laxe, España / Marrocos / Francia / Rumanía / Qatar, 2016) Estiu 1993 (Carla Simón,España, 2017) En la playa sola de noche (밤의 해변에서 혼자, Hong Sang-soo, Corea do Sur / Alemaña, 2017) The Day After (그 후, Hong Sang-soo, Corea do Sur, 2017) Parábola del Retorno (Juan Soto, Colombia, 2016) Ta’ang (Wang Bing, Hong Kong / Francia, 2016) Taste of Cement (Ziad Kalthoum, Líbano / Alemaña / Siria / Qatar / Emiratos Árabes, 2017) Short Stay (Ted Fendt, EUA, 2016) Zama (Lucrecia Martel, Arxentina / España / Francia / Holanda / EUA / Brasil / México / Portugal / Líbano / Suíza, 2017)

Álex Pérez Lascort

Nocturama (Bertrand Bonello, Francia / Alemaña / Bélxica, 2016) Crudo (Grave, Julia Ducournau, Francia / Bélxica / Italia, 2016) El sacrificio de un ciervo sagrado (The Killing of a Sacred Deer, Yorgos Lanthimos, Reino Unido / Irlanda / EUA, 2017) A Ghost Story (David Lowery, EUA, 2017) Star Wars: The Last Jedi (Rian Johnson, EUA, 2017) Aquarius (Kleber Mendonça Filho, Brasil / Francia, 2016) Wind River (Taylor Sheridan, Reino Unido / Canadá / EUA, 2017) Your Name (君の名は, Makoto Shinkai, Xapón, 2016) Dunkerque (Dunkirk, Christopher Nolan, Reino Unido / Holanda / Francia / EUA, 2017) Z, la ciudad perdida (The Lost City of Z, James Gray, EUA, 2017)

Angela Prysthon

Let The Summer Never Come Again (ნეტავ აღარასდროს მოვიდეს ზაფხული, Alexandre Koberidze, Alemaña / Xeorxia, 2017) A Fábrica De Nada (Pedro Pinho, Portugal, 2017) Arábia (João Dumans, Affonso Uchoa, Brasil, 2017) Baronesa (Juliana Antunes, Brasil, 2017) Era Uma Vez Brasília (Adirley Queirós, Brasil, 2017) Estiu 1993 (Carla Simón,España, 2017) Paterson (Jim Jarmusch, EUA / Francia / Alemaña, 2017) La seducción (The Beguiled, Sofia Coppola, EUA, 2017) Z, la ciudad perdida (The Lost City of Z, James Gray, EUA, 2017) Zama (Lucrecia Martel, Arxentina / España / Francia / Holanda / EUA / Brasil / México / Portugal / Líbano / Suíza, 2017)

Víctor Remesal

(sen preferencia, 5 puntos a cada filme)

Blade Runner 2049 (Denis Villeneuve, EUA / Reino Unido / Hungría / Canadá, 2017)

T2: Trainspotting (Danny Boyle, Reino Unido, 2017)

Hacia la luz (ひか, 光, Naomi Kawase, Xapón / Francia, 2017)

La tortuga roja (La tortue rouge, Michael Dudok de Wit, Francia / Bélxica / Xapón, 2016)

Night is Short, Walk on Girl (夜は短し歩けよ乙女, Masaaki Yuasa, Xapón, 2017)

Okja (Bong Joon-ho, Corea do Sur / EUA, 2017)

Detroit (Kathryn Bigelow, EUA, 2017)

Déjame salir (Get Out, Jordan Peele, Xapón / EUA, 2017)

Mother! (Darren Aronofsky, EUA, 2017)

Shin Godzilla (シン・ゴジラ, Hideaki Anno, Shinji Higuchi, Xapón, 2016)

Daniel Ribas

Cocote (Nelson Carlo de Los Santos Arias, República Dominicana / Alemaña / Arxentina, 2017) Aquarius (Kleber Mendonça Filho, Brasil / Francia, 2016) Certain Women (Kelly Reichardt, EUA, 2016) El otro lado de la esperanza (Toivon tuolla puolen, Aki Kaurismäki, Finlandia / Alemaña, 2017) Mariphasa (Sandro Aguilar, Portugal, 2017) Meteors (Isaac White, EUA, 2017) Caniba (Lucien Castaing-Taylor, Verena Paravel, Francia, 2017) Toni Erdmann (Maren Ade, Alemaña / Austria / Suíza / Rumanía, 2016) Verão Danado (Pedro Cabeleira, Portugal, 2017) Cuatreros (Albertina Carri, Arxentina, 2016)

Simone Saibene

Manchester frente al mar (Manchester by the Sea, Kenneth Lonergan, EUA, 2016) Estiu 1993 (Carla Simón,España, 2017) El sacrificio de un ciervo sagrado (The Killing of a Sacred Deer, Yorgos Lanthimos, Reino Unido / Irlanda / EUA, 2017) Detroit (Kathryn Bigelow, EUA, 2017) Déjame salir (Get Out, Jordan Peele, EUA / Xapón, 2017) Dhogs (Andrés Goteira, España, 2017) Trinta lumes – work in progress – (Diana Toucedo, España, 2018) Señorita María, la falda de la montaña (Rubén Mendoza, Colombia, 2017) Blade Runner 2049 (Denis Villeneuve, EUA / Reino Unido / Hungría / Canadá, 2017) Mother! (Darren Aronofsky, EUA, 2017)

Jesús Silva

(sen preferencia, 5 puntos a cada filme)

The Florida Project (Sean Baker, EUA, 2017)

Estiu 1993 (Carla Simón, España, 2017)

Custodia compartida (Jusqu’à la garde, Xavier Legrand, Francia, 2017)

Foxtrot (Samuel Maoz, Israel / Alemaña / Francia, 2017)

120 pulsaciones por minuto (120 battements par minute, Robin Campillo, Francia, 2017)

The Square (Ruben Östlund, Suecia / Alemaña / Francia / Dinamarca / EUA, 2017)

En cuerpo y alma (Teströl és lélekröl, Ildikó Enyedi, Hungría, 2017)

Llámame por tu nombre (Call Me by Your Name, Luca Guadagnino, Italia / Francia / EUA / Brasil, 2017)

Columbus (:kogonada, EUA, 2017)

El sacrificio de un ciervo sagrado (The Killing of a Sacred Deer, Yorgos Lanthimos, Reino Unido / Irlanda / EUA, 2017)

Mencións especiais:

Ex Libris: The New York Public Library (Frederick Wiseman, EUA, 2017)

Visages, villages (Agnès Varda, JR, Francia, 2017)

Ángel Suanzes

(sen preferencia, 5 puntos a cada filme)

Colossal (Nacho Vigalondo, Canadá / EUA / España / Corea do Sur, 2016)

Lady MacBeth (William Oldroyd, Reino Unido, 2016)

Estiu 1993 (Carla Simón,España, 2017)

Manchester frente al mar (Manchester by the Sea, Kenneth Lonergan, EUA, 2016)

Tierra firme (Carlos Marqués Marcet, España, 2017)

Your Name (君の名は, Makoto Shinkai, Xapón, 2016)

Mimosas (Oliver Laxe, España / Marrocos / Francia / Rumanía / Qatar, 2016)

La tortuga roja (La tortue rouge, Michael Dudok de Wit, Francia / Bélxica / Xapón, 2016)

El futuro perfecto (Nele Wohlatz, Arxentina, 2016)

La Chana (Lucija Stojevic, España / Islandia / EUA, 2016)

MENCIÓNS (sen puntuación):

Matria (Álvaro Gago, España, 2017)

La mujer invisible (Noemí Chantada, España, 2017)

Cibrán Tenreiro

La idea de un lago (Milagros Mumenthaler, Arxentina / Suíza / Holanda / Qatar, 2016) La vendedora de fósforos (Alejo Moguillansky, Arxentina, 2017) Estiu 1993 (Carla Simón, España, 2017) Colossal (Nacho Vigalondo, Canadá / EUA / España / Corea do Sur, 2016) Le parc (Damien Manivel, Francia, 2016) Visages villages (Agnès Varda, JR, Francia, 2017) El sacrificio de un ciervo sagrado (The Killing of a Sacred Deer, Yorgos Lanthimos, Reino Unido / Irlanda / EUA, 2017) La caméra de Claire (Hong Sang-soo, Corea do Sur / Francia, 2017) El otro lado de la esperanza (Toivon tuolla puolen, Aki Kaurismäki, Finlandia / Alemaña, 2017) Déjame salir (Get Out, Jordan Peele, EUA / Xapón, 2017)

Gonzalo E. Veloso

Good Luck (Ben Russell, Francia / Alemaña, 2017) Did You Wonder Who Fired The Gun? (Travis Wilkerson, EUA, 2017) Explosion ma baby (Pauline Courier Jardin, Holanda / Francia, 2016) Whipping Zombie (Yuri Ancarani, Italia, 2017) En la playa sola de noche (밤의 해변에서 혼자, Hong Sang-soo, Corea do Sur / Alemaña, 2017) I tempi felici verrano presto (Alessandro Comodin, Italia / Francia, 2016) – Hermia & Helena (Matías Piñeiro, Arxentina / EUA, 2016) La Bouche (Camilo Restrepo, Francia, 2017) – Coup de Grâce (Salomé Lamas, Portugal, 2017) El mar la mar (Joshua Bonette, J. P. Sniadecki, EUA, 2017) Mrs. Fang (Wang Bing, China / Francia / Alemaña, 2017) Why is Difficult to Make Films in Kurdistan? (Ebru Avci, Kurdistán, 2017)

Anexo:

Ciclo B’tselem (Doclisboa)

Ciclo Helga Fanderl (S8)

Ciclo Cecile Fontaine (S8)

Julio Vilariño

Ex Libris: The New York Public Library (Frederick Wiseman, EUA, 2017) Find Fix Finish (Sylvain Cruiziat, Mila Zhluktenko, Alemaña, 2017) En la playa sola de noche (밤의 해변에서 혼자, Hong Sang-soo, Corea do Sur / Alemaña, 2017) On Generation and Corruption (Takashi Makino, Xapón, 2017) El otro lado de la esperanza (Toivon tuolla puolen, Aki Kaurismäki, Finlandia / Alemaña, 2017) Napalm (Claude Lanzmann, Francia, 2017) Un sol interior (Un beau soleil intérieur, Claire Denis, Francia / Bélxica, 2017) Zama (Lucrecia Martel, Arxentina / España / Francia / Holanda / EUA / Brasil / México / Portugal / Líbano / Suíza, 2017) La seducción (The Beguiled, Sofia Coppola, EUA, 2017) Déjame salir (Get Out, Jordan Peele, EUA / Xapón, 2017)

