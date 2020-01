O MELLOR DE 2019 Por A Cuarta Parede Publicado o 23/12/2019 · Deixa un comentario

1-기생충 (Parasite, Bong Joon-ho, Corea do Sur, 2019)

2-Dolor y gloria (Pedro Almodóvar, España /Francia, 2019)

3- O que arde (Oliver Laxe, España / Francia / Luxemburgo, 2019)

4- Marriage Story (Noah Baumbach, EUA / Reino Unido, 2019)

5- Portrait de la jeune fille en feu (Céline Sciamma, Francia, 2019)

6- Once upon a time in Hollywood (Quentin Tarantino, EUA / Reino Unido / China, 2019)

7- The Irishman (Martin Scorsese, EUA, 2019)

8- So long, my son (地久天长, Wang Xiaoshuai, China, 2019)

9-Ad Astra (James Gray, EEUU / China, 2019)

10-Vitalina Varela (Pedro Costa, Portugal, 2019)

RESULTADOS DO MELLOR DOS ANOS ANTERIORES

2018: Phantom Thread (Paul Thomas Anderson, EUA / RU)

2017: Toivon tuolla puolen (Aki Kaurismäki, Finlandia / Alemaña)

2016: Carol (Todd Haynes, EUA / RU / Australia)

2015: As Mil e Uma Noites (Miguel Gomes, Portugal)

2014: Boyhood (Richard Linklater, EUA)

2013: La vie d’Adèle (Abdellatif Kechiche, Francia)

2012: Tabu (Miguel Gomes, Portugal)

2011: The Tree of Life (Terrence Malick, EUA)

VOTACIÓNS

Alberto Hernando

(sen orde de preferencia, 5 puntos a cada unha)

Ad Astra (James Gray)

Dolor y gloria (Pedro Almodóvar)

The Irishman (Martin Scorsese)

Once upon a time in Hollywood (Quentin Tarantino)

High Life (Claire Denis)

La ceniza es el blanco más puro (Jia Zhang-ke)

La portuguesa (Rita Azevedo Gomes)

La virgen de agosto (Jonás Trueba)

Largo viaje hacia la noche (Bi Gan)

Los hermanos Sisters (Jacques Audiard)

Cibrán Tenreiro

1-Marriage Story (Noah Baumbach)

2-Amazing Grace (Alan Elliott, Sidney Pollack)

3-기생충 (Parasite, Bong Joon-ho)

4-Eroski Paraíso (Jorge Coira e Jesús Ron)

5-La virgen de agosto (Jonás Trueba)

6-La hija de un ladrón (Belén Funes)

7- Dolor y gloria (Pedro Almodóvar, España-Francia

8-O que arde (Oliver Laxe)

9-Once Upon a Time in Hollywood (Quentin Tarantino)

10-Tarde para morir joven (Dominga Sotomayor)

Clara Coira

1- Portrait de la jeune fille en feu (Céline Sciama)

2-Els dies que vindran (Carlos Marques-Marcet)

3-기생충 (Parasite, Bong Joon-ho)

4-O que arde (Oliver Laxe)

5-The farewell (Lulu Wang)

6-Marriage Story (Noah Baumbach)

7-La trinchera infinita (Jon Garaño, Aitor Arregi, José Mari Goenaga)

8-The Irishman (Martin Scorsese)

9-Us (Jordan Peele)

10-Dolor y gloria (Pedro Almodóvar)

Daniel Ribas

1-Vitalina Varela (Pedro Costa)

2-Transit (Christian Petzold)

3-Ad Astra (James Gray)

4-Long Day’s Journey Into Night (Bi Gan)

5-Isadora’s Children (Damien Manivel)

6-High Life (Claire Denis)

7-Frankie (Ira Sachs)

8-Technoboss (João Nicolau)

9-La Vida en Comun (Ezequiel Yanco)

10-Atlantique (Mati Diop)

Diego Armando Aparicio

(sen orde de preferencia, 5 puntos a cada unha)

Monos (Alejandro Landes)

Midsommar (Ari Aster)

Dolor y gloria (Pedro Almodóvar)

Sunset (László Nemes)

Portrait de la jeune fille en feu (Céline Sciamma)

Transit (Christian Petzold)

In the aisles (Thomas Stuber)

Il traditore (Marco Bellocchio)

About Endlessness (Roy Andersson)

Sauvage (Camille Vidal-Naquet)

Eloy Domínguez Serén

1- Portrait de la jeune fille en feu (Céline Sciamma)

2-Once Upon a Time in Hollywood (Quentin Tarantino)

3-O que arde (Oliver Laxe)

4-Honeyland (Tamara Kotevska & Ljubomir Stefanov)

5-Selfie (Agostino Ferrente)

6-Vitalina Varela (Pedro Costa)

7-Om det oändliga / About Endlessness (Roy Andersson)

8-Manta Ray (Phuttiphong Aroonpheng)

9-Longa noite (Eloy Enciso)

10-기생충 (Parasite, Bong Joon-ho)

Mención especial:



Informe Robinson: SuperDepor, te quiero igual (Antonio Vilaseco)

Iván Villarmea

1-기생충 (Parasite, Bong Joon-ho)

2-Portrait de la jeune fille en feu (Céline Sciamma)

3-The Irishman (Martin Scorsese)

4-Vitalina Varela (Pedro Costa)

5-Marriage Story (Noah Baumbach)

6-Once Upon a Time in Hollywood (Quentin Tarantino)

7-Joker (Todd Phillips)

8-Dolor y gloria (Pedro Almodóvar)

9-Longa Noite (Eloy Enciso)

10-Il traditore (Marco Bellocchio)

Jesús Silva Vilas

(sen orde de preferencia, 5 puntos a cada unha)

Atlantique (Mati Diop)

Els dies que vindran (Carlos Marqués Marcet)

Ema (Pablo Larraín)

High Life (Claire Denis)

Marriage Story (Noah Baumbach)

Monos (Alejandro Landes)

O que arde (Oliver Laxe)

기생충 (Parasite, Bong Joon-ho)

Portrait de la jeune fille en feu (Céline Sciamma)

So Long, My Son (Wang Xiaoshuai)

Mención Especial Documentais:

Cold Case Hammarskjöld (Mads Brügger)

Honeyland (Tamara Kotevska & Ljubomir Stefanov)

Varda par Agnès (Agnès Varda)

Zumiriki (Oskar Alegría)

Jorge Pérez Iglesias

1-Once Upon a Time in Hollywood (Quentin Tarantino)

2-Mister America (Eric Notarnicola)

3- Watchmen, T1 Capítulo 6 “This Extraordinary Being” (Stephen Williams)

4-Dolor y gloria (Pedro Almodóvar)

5-The House That Jack Built (Lars Von Trier)

6-The Lighthouse (Robert Eggers)

7-Suspiria (Luca Guadagnino)

8- What We Do in the Shadows, T1 Capítulo 7 “The Trial” (Taika Waititi)

9-The Irishman (Martin Scorsese)

10- 기생충 (Parasite, Bong Joon Ho)

Mencións especiales:

Succession, Tempada 2 COMPLETA (Jesse Armstrong)

El increíble finde menguante (Jon Mikel Caballero)

Doctor Sleep (Mike Flanagan)

Midsommar (Ari Aster)

Glass (M. Night Shyamalan)

Avengers: Endgame (Anthony & Joe Russo)

Laura Montero Plata

1-기생충 (Parasite, Bong Joon-ho)

2-Capernaum (Nadine Labaki)

3-¿Dónde está mi cuerpo? (J’ai perdu mon corps, Jérémy Clapin)

4-Dolor y gloria (Pedro Almodóvar)

5-One cut of the dead (Kamera o tomeru na!, Shinichirô Ueda)

6-The Favourite (Yorgos Lanthimos)

7-JoJo Rabbit (Taika Waititi)

8-Joker (Todd Phillips)

9-The Irishman (Martin Scorsese)

10-Buñuel en el laberinto de las tortugas (Salvador Simó)

Marta Pérez Pereiro

(sen orde de preferencia, 5 puntos a cada unha)

Clímax (Gaspar Noé)

O que arde (Oliver Laxe)

Zama (Lucrecia Martel)

Longa noite (Eloy Enciso)

Delphine et Carole (Callisto McNulty)

Nacho Ozores

1-Marriage Story (Noah Baumbach)

2-Ad Astra (James Gray)

3-Dolor y gloria (Pedro Almodóvar)

4-An elephant sitting still (Hu Bo)

5-Gisaengchung, Parásitos (Bong Joon Ho)

6-O que arde (Oliver Laxe)

7-Dogman (Matteo Garrone)

8-Once Upon a Time in Hollywood (Quentin Tarantino)

9-Sorry we missed you (Ken Loach)

10-El peral salvaje (Nuri Bilge Ceylan)

Oscar Iglesias Álvarez

(sen orde de preferencia, 5 puntos a cada unha)

Ahlat Agaci (Nuri Bilge Ceylan)

Di jiu tian chang (Wang Xiaoshuai)

Dolor y gloria (Pedro Almodóvar)

Els dies que vindran (Carlos Marques-Marcet)

Fleabag T2 (Phoebe Waller-Bridge)

Les Frères Sisters (Jacques Audiard)

Leto (Kirill Serebrennikov)

Marriage Story (Noah Baumbach)

Pájaros de verano (Ciro Guerra, Cristina Gallego)

Push (Fredrik Gertten)

Sergio de Benito

1-Fourteen (Dan Sallitt)

2-Dolor y gloria (Pedro Almodóvar)

3-Glass (M. Night Shyamalan)

4-An elephant sitting still (Hu Bo)

5-La virgen de agosto (Jonás Trueba)

6-El crack Cero (José Luis Garci)

7-Zombi Child (Bertrand Bonello)

8-Ne croyez surtout pas que je hurle (Frank Beauvais)

9-O que arde (Oliver Laxe)

10-Booksmart (Olivia Wilde)

Víctor Navarro Remesal

1-O que arde (Oliver Laxe)

2-기생충 (Parasite, Bong Joon-ho)

3-¿Dónde está mi cuerpo? (J’ai perdu mon corps, Jérémy Clapin)

4-Hasta siempre, hijo mío (Di jiu tian chang, Wang Xiaoshuai)

5- If Beale Street Could Talk (Barry Jenkins)

6-One cut of the dead (Kamera o tomeru na!, Shinichirô Ueda)

7-La ceniza es el blanco más puro (Jiang hu er nu, Jia Zhang Ke)

8-Knives Out (Rian Johnson)

9- Avengers: Endgame (Anthony & Joe Russo)

10-El hotel a orillas del río (Gangbyub Hotel, Hong Sang-soo)

Víctor Paz Morandeira

1- Marriage Story (Noah Baumbach)

2- Once upon a time in Hollywood (Quentin Tarantino)

3-So long, my son (地久天长, Wang Xiaoshuai)

4-The Irishman (Martin Scorsese)

5-Portrait de la jeune fille en feu (Céline Sciamma)

6-O que arde (Oliver Laxe)

7-Atlantique (Mati Diop)

8-El hotel a orillas del río (홍상수, Hong Sang-soo)

9-Atardecer (Napszállta, Lázsló Nemes)

10-Longa noite (Eloy Enciso)