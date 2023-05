Play-Doc 2023: Imaxes ao bordo da desaparición Por Xavier Montoriol Publicado o 22/05/2023 · Deixa un comentario

Esta peza foi elaborada durante o Seminario de crítica e programación de cinema restaurado, que organizamos en colaboración co Play-Doc 2023 (29–30 de abril, Tui).

A cidade fronteiriza de Tui, atravesada por movementos perpetuos — o correr do río Miño cara ao Atlántico, o fluxo de peregrinos cara a Santiago —, parece o lugar idóneo para repensar unha historia do cinema. Aí celébrase cada ano o Play-Doc, cuxa programación dedica un amplo espazo ás retrospectivas. Entre os nomes propios desta última edición atópanse Chantal Akerman, Aravindan Govindan, Sohrab Shahid Saless ou Luigi di Gianni.

O programa dedicado a Akerman inaugurouse cun achado recente: catro curtametraxes inéditas de 1967, que foron proxectados xunto a News from home (1977), última peza desta primeira etapa á que Play-Doc dedicou a súa retrospectiva. Entremedio, obras como a inacabada Hanging Out Yonkers (1973), que cobra un carácter espectral no silencio absoluto da sala (o son da única bobina conservada perdeuse).

A incorporación destas catro curtas á filmografía de Akerman, así como a proxección de Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles, recentemente elixida como mellor película de todos os tempos na lista de Sight & Sound, remiten a unha cuestión esencial para a configuración de calquera historia do cine: a visibilidade das obras, estreitamente ligada á súa preservación e restauración. Talvez non sexa casualidade, por exemplo, que Touki Bouki (D. Diop Mambéty, 1973) aparecese por primeira vez na lista de S&S en 2012 tras a súa restauración en 2008; ou que Jeanne Dielman, restaurada en 2015, alcanzase a primeira posición na seguinte edición da lista. Á marxe de debates estériles sobre que películas son mellores que outras, poida que o valor dos canons se atope precisamente nas súas mutacións: naquilo que nos din acerca das condicións materiais subxacentes, que contribúen enormemente a determinar o noso repertorio cinematográfico, e nas posibilidades críticas que abre calquera alteración.

Un bo exemplo de todo iso é a obra de Sohrab Shahid Saless, amplamente descoñecida a día de hoxe, aínda que a proxección de Lonxe de casa (Dar Ghorbat, 1975) deixou claro que se trata dun esquecemento inmerecido. A primeira película que o cineasta iraniano filmou en Alemaña — nos tempos en que Fassbinder, Wenders e demais operaban no marco da Filmverlag der Autoren — segue a rutina dun inmigrante turco que traballa nunha fábrica metalúrxica de Berlín. Desde unha posta en escena meticulosa, na que predominan os planos estáticos e un silencio que amplifica a atmosfera fantasmal dunha cidade dividida, Saless acompaña a soidade do seu protagonista con escintileos de humor e de tenrura, nunha especie de contraplano do Neuer Deutscher Filme.

Lonxe de casa é tamén a primeira película do cineasta restaurada polo Shahid Saless Arquive, que ten como obxectivo pór a súa obra de novo en circulación; xa que agora mesmo, a maior parte da filmografía de Saless é de difícil acceso, e as copias que circulan son de baixa calidade. Vivien Buchhorn, impulsora do proxecto, falou en Play-Doc acerca das dificultades para obter os materiais orixinais, custodiados en moitos casos en arquivos de televisións, cuxas políticas de conservación e acceso difiren moito dos arquivos nacionais. Este conxunto de intereses — ou mellor dito, de desintereses — condiciona profundamente as formas que adopta, ou pode chegar a adoptar, unha historia do cine.

A precariedade dalgunhas copias — e, á vez, a importancia de mostralas — foi un aspecto central doutra retrospectiva que puido verse no Play-Doc. As curtas do cineasta italiano Luigi di Gianni proxectáronse nunha calidade ínfima, hai que supor que a única existente, e aínda así foi posible apreciar a enorme relevancia artística e antropolóxica dunha obra sumida no esquecemento. A súa aproximación aos rituais pagáns da rexión de Lucarnia, conservados durante séculos dentro do simbolismo cristián, retoma os estudos do antropólogo Ernesto de Martino, pero desborda a súa aparente natureza etnográfica. Di Gianni prescinde case sistematicamente do son directo, usando no seu lugar unha música estraña e penetrante, feita a base de sintetizadores; sen a vocación documental nin o ollo compositivo de Vittorio de Seta — cineasta que desenvolveu unha tarefa paralela —, a súa cámara móvese en traxectorias suxestivas, como posuída polas mesmas doenzas que os seus suxeitos de estudo.

En mellores condicións chegou Kummatty (1979), do cineasta indio Aravindan Govindan. A película toma o nome dun misterioso personaxe, mestura de feiticeiro, espírito e vagabundo, temido e reverenciado polos nenos dunha aldea solitaria, que vai e vén coas estacións. Shivendra Singh Dungarpur, fundador da Film Heritage Foundation, foi o encargado de presentar a película, cuxa restauración levou a cabo a partir dunha copia positiva a falta do negativo orixinal. Segundo contou na presentación, as cores da copia de base estaban moi danadas, e a restauración fíxose a partir dunha serie de aproximacións, contando — entre outros materiais — con fotografías feitas polo fillo de Govindan nos lugares de rodaxe.

A insuficiencia do material de base faise evidente nalgúns tramos da película: de súpeto as cores escurécense, as figuras perden a súa nitidez. As imaxes asómanse ao bordo da súa desaparición, e na escuridade da sala tomamos conciencia da súa fraxilidade, e da concatenación de azares que permitiu que Kummatty siga axitándose como unha sombra na pantalla, bailando en selvas e chairas e transformando aos nenos en animais. Nestes momentos, como sucede coa película inacabada de Akerman, Hanging Out Yonkers, un pensa inevitablemente en todas as imaxes perdidas polo camiño; e esas figuras xa afastadas que seguen movéndose baixo a luz parecen máis fantasmagóricas que nunca.