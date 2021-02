Wu Wei: Sobre a non acción, ou vivir sen forzar Por Nacho Ozores Mosquera Publicado o 24/02/2021 · Deixa un comentario



Pode parecer pouca cousa. Ás veces pregúntome cal é o motivo de facer estes vídeos, pero cada vez son máis consciente de que me axudan a lembrar cousas que non quero esquecer, como post-its nas paredes, que dalgún xeito me permiten coñecerme mellor.

Este novo vídeo fala sobre o concepto taoísta do Wu Wei (“non acción”), narrado e explicado coa voz do filósofo Alan Watts e acompañado con imaxes da película Journey to the West (2014), do director Tsai Ming-Liang, interpretada polos actores Denis Lavant e Lee Kang-sheng.

