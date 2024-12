Cinema con batuta. Aproximación á práctica da dirección orquestral a partir do seu tratamento no cinema de ficción Por Severiano Casalderrey Publicado o 03/12/2024 · Deixa un comentario

VIII Premios María Luz Morales da Academia Galega do Audiovisual

Accésit ao Mellor ensaio escrito sobre audiovisual internacional: Cinema con batuta. Aproximación á práctica da dirección orquestral a partir do seu tratamento no cinema de ficción, de Severiano Casalderrey.

En palabras do xurado, trátase dun proxecto “artellado de forma estética e rigorosa e presenta unha aproximación á dirección orquestral no cinema con proxectos da última década a partir dun método de análise adecuado e con conclusións consistentes e útiles para a Academia, ao tempo que transloce un profundo coñecemento do mundo da música e logra transmitir o seu entusiasmo”.

Os premios levan o nome de María Luz Morales (A Coruña, 1889 – Barcelona, 1980), pioneira da crítica cinematográfica en España e figura destacada do xornalismo cultural do século XX. Morales comezou a súa actividade en 1924, asinando baixo un pseudónimo masculino, e chegou a ser a primeira muller en dirixir un xornal de ámbito nacional, La Vanguardia, durante a Guerra Civil Española.

Estes premios contan co apoio da Área de Cultura da Deputación da Coruña, a Área de Cultura, Patrimonio Histórico Artístico e Normalización Lingüística da Vicepresidencia da Deputación de Lugo, a Deputación de Ourense e a Deputación de Pontevedra.