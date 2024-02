Número 49 Por A Cuarta Parede Publicado o 29/01/2024 · Deixa un comentario

O inicio do ano no mundo do cinema sempre está marcado pola implacable tempada de premios. Fonte inesgotable de noticias, revisións e prognósticos, estas entregas de galardóns seguen sendo un bo indicativo para medir o pulso da industria, as tendencias contemporáneas e os gustos predominantes nas distintas academias nacionais e internacionais. Lamentablemente, en moitos casos, estes eventos derivan en celebracións frívolas e endogámicas, máis preocupadas por repartir palmadas nas costas dentro do propio sector e celebrar o statu quo (ou os seus tímidos movementos) que por aproveitar o seu altofalante para defender unha industria máis inclusiva, diversa e saudable (tanto no artístico como no humano). Ante noticias como as que saíron á luz nos últimos días, desde A Cuarta Parede queremos expresar o noso apoio a todas as vítimas que sufriron abusos no sector, así como ás compañeiras que seguen investigando e traballando para expoñer estas agresións.

Antes de vernos arrastrados por completo na vertixe dos nomeamentos e os premios, e independentemente do seu resultado, queremos volver poñer en valor o éxito incontestable do cinema galego no último ano, con títulos como O corno, Matria ou Samsara abrindo estimulantes camiños na nosa cinematografía. Nesta liña, aproveitamos para recuperar de forma retroactiva o noso texto con “O mellor de 2023” para as colaboradoras da revista, que recolle innumerables títulos a reivindicar a pesar da súa ausencia nas galas de premios. Do mesmo xeito, publicamos neste Número 49 a nosa cobertura da última edición do festival Novos Cinemas, onde repasamos a súa competición oficial e entrevistamos a dúas das súas directoras invitadas: o galego Ángel Filgueira, director de Cando toco un animal (cinta de apertura da oitava edición do encontro pontevedrés), e Katrin Rothe, artista multidisciplinar alemá que protagonizou o foco deste ano. Xa podedes ler tamén nas páxinas da revista un texto en profundidade sobre a obra do director Jon Jost, estandarte do cinema independente estadounidense, que estreou recentemente a súa última película rodada en Galicia, Casa do silencio (2023), á que corresponde a imaxe de cabeceira deste editorial. Como sempre, seguiremos completando este número con crónicas das nosas citas ineludibles durante o primeiro semestre do ano, así como con críticas e textos de análise alleos á presión da actualidade.

